У Британії вчитимуть депутатів, як захищатися від російських та китайських шпигунів

Фото: британських депутатів вчитимуть захисту від російських та китайських шпигунів (parliament uk)
Автор: Наталія Юрченко

Британська розвідувальна служба MI6 вперше опублікує рекомендації депутатам щодо захисту від шпигунства та іноземного втручання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sunday Times.

За даними видання, служба безпеки інформуватиме всіх парламентарів та політиків, яких називають "особами високого ризику", про зростаючу загрозу з боку ворожих держав.

Поради депутатам та політикам опублікують протягом наступних кількох тижнів. Очікується, що MI6 також додасть розділ про поїздки за кордон і закликатиме не залишати мобільні телефони та ноутбуки без нагляду в готельних номерах.

Як зазначається, британські чиновники чітко дали зрозуміти, що, на їхню думку, основна загроза іноземного втручання виходить з боку Китаю та Росії.

Нагадаємо, у Британії неодноразово затримували російських шпигунів, зокрема і серед дипломатів. Також, як повідомлялося, наприкінці минулого року кілька російських дипломатів змогли проникнути у закриту частину британського парламенту під час екскурсії.

Посол Росії в Великій Британії Андрій Келін не заперечив шпигунство за атомними субмаринами Британії.

Також відомо, що британська розвідка MI6 запускає власний спеціалізований портал Silent Courier у даркнеті для вербування шпигунів із Росії.

