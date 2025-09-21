У Британії вчитимуть депутатів, як захищатися від російських та китайських шпигунів

За даними видання, служба безпеки інформуватиме всіх парламентарів та політиків, яких називають "особами високого ризику", про зростаючу загрозу з боку ворожих держав.

Поради депутатам та політикам опублікують протягом наступних кількох тижнів. Очікується, що MI6 також додасть розділ про поїздки за кордон і закликатиме не залишати мобільні телефони та ноутбуки без нагляду в готельних номерах.

Як зазначається, британські чиновники чітко дали зрозуміти, що, на їхню думку, основна загроза іноземного втручання виходить з боку Китаю та Росії.