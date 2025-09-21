RU

В Британии будут учить депутатов, как защищаться от российских и китайских шпионов

Фото: британских депутатов будут учить защите от российских и китайских шпионов (parliament uk)
Автор: Наталья Юрченко

Британская разведывательная служба MI6 впервые опубликует рекомендации депутатам по защите от шпионажа и иностранного вмешательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sunday Times.

По данным издания, служба безопасности будет информировать всех парламентариев и политиков, которых называют "лицами высокого риска", о растущей угрозе со стороны враждебных государств.

Советы депутатам и политикам опубликуют в течение следующих нескольких недель. Ожидается, что MI6 также добавит раздел о поездках за границу и будет призывать не оставлять мобильные телефоны и ноутбуки без присмотра в гостиничных номерах.

Как отмечается, британские чиновники четко дали понять, что, по их мнению, основная угроза иностранного вмешательства исходит со стороны Китая и России.

Напомним, в Британии неоднократно задерживали российских шпионов, в том числе и среди дипломатов. Также, как сообщалось, в конце прошлого годанесколько российских дипломатов смогли проникнуть в закрытую часть британского парламента во время экскурсии.

Посол России в Великобритании Андрей Келин не отрицал шпионаж за атомными субмаринами Британии.

Также известно, что британская разведка MI6 запускает собственный специализированный портал Silent Courier в даркнете для вербовки шпионов из России.

