В Британии будут учить депутатов, как защищаться от российских и китайских шпионов

По данным издания, служба безопасности будет информировать всех парламентариев и политиков, которых называют "лицами высокого риска", о растущей угрозе со стороны враждебных государств.

Советы депутатам и политикам опубликуют в течение следующих нескольких недель. Ожидается, что MI6 также добавит раздел о поездках за границу и будет призывать не оставлять мобильные телефоны и ноутбуки без присмотра в гостиничных номерах.

Как отмечается, британские чиновники четко дали понять, что, по их мнению, основная угроза иностранного вмешательства исходит со стороны Китая и России.