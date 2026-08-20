У Британії створили морський дрон з автономністю понад 50 днів (фото)
Компанія ZeroUSV показала свій морський надводний дрон класу Oceanus17 під назвою Lady of the Lake, і вже наступного тижня відправить його на навчання НАТО.
Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі компанії.
Зазначається, що Oceanus17 побудований компанією Manor Marine на її верфі в Портленді та являє собою еволюцію платформи Oceanus12 компанії ZeroUSV, яку компанія запустила приблизно роком раніше.
ZeroUSV заявила, що новий клас морських дронів має вантажопідйомність до 4 тонн, автономність безекіпажного корабля перевищує 50 днів, а максимальна швидкість наближається до 15 вузлів. Дрон має великий відсік для корисного навантаження.
"Трохи більше року тому ми спустили на воду перший з наших безпілотних кораблів Oceanus12, а сьогодні ми продемонстрували нашу здатність проектувати, будувати та постачати наступні покоління автономних суден світового класу трохи більше ніж за шість місяців", – сказав Метью Ретсі, керуючий директор ZeroUSV.
Oceanus17 використовує програмне забезпечення для автономної навігації GuardianAI від MarineAI. Автономність дрона у ZeroUSV описують, як автономну навігацію четвертого рівня.
За даними Navy Lookout, комплект датчиків цього класу включає радар X-діапазону, денні HD-камери, метеостанцію Airmar, а зв’язок забезпечується через Starlink Marine, канали 4G та 5G, а також супутникове з’єднання Iridium через Thales Vesselink.
Нагадаємо, нещодавно Україна отримала шведські радіолокаційні системи Giraffe від компанії Saab. Ці станції здатні виявляти крилаті ракети, літаки та безпілотники на відстані до 100 кілометрів, а також можуть фіксувати цілі на поверхні води.
Також стало відомо, що компанія TAF Industries розпочала випуск дрона-перехоплювача Octopus-100. Нова розробка створена для знищення російських реактивних "Шахедів" та інших швидкісних повітряних цілей в умовах роботи ворожого РЕБ.