У Британії створили морський дрон з автономністю понад 50 днів (фото)

Компанія ZeroUSV показала свій морський надводний дрон класу Oceanus17 під назвою Lady of the Lake, і вже наступного тижня відправить його на навчання НАТО.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі компанії.

Зазначається, що Oceanus17 побудований компанією Manor Marine на її верфі в Портленді та являє собою еволюцію платформи Oceanus12 компанії ZeroUSV, яку компанія запустила приблизно роком раніше.

ZeroUSV заявила, що новий клас морських дронів має вантажопідйомність до 4 тонн, автономність безекіпажного корабля перевищує 50 днів, а максимальна швидкість наближається до 15 вузлів. Дрон має великий відсік для корисного навантаження.

"Трохи більше року тому ми спустили на воду перший з наших безпілотних кораблів Oceanus12, а сьогодні ми продемонстрували нашу здатність проектувати, будувати та постачати наступні покоління автономних суден світового класу трохи більше ніж за шість місяців", – сказав Метью Ретсі, керуючий директор ZeroUSV.

Oceanus17 використовує програмне забезпечення для автономної навігації GuardianAI від MarineAI. Автономність дрона у ZeroUSV описують, як автономну навігацію четвертого рівня.

За даними Navy Lookout, комплект датчиків цього класу включає радар X-діапазону, денні HD-камери, метеостанцію Airmar, а зв’язок забезпечується через Starlink Marine, канали 4G та 5G, а також супутникове з’єднання Iridium через Thales Vesselink.