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В Британии создали морской дрон с автономностью более 50 дней (фото)

11:13 20.08.2026 Чт
2 мин
Морской дрон может перевозить до 4 тонн грузов
aimg Константин Широкун
В Британии создали морской дрон с автономностью более 50 дней (фото) Фото: В Британии создали морской дрон с автономностью более 50 дней (zerousv.com)
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Компания ZeroUSV показала свой морской надводный дрон класса Oceanus17 под названием Lady of the Lake, и уже на следующей неделе отправит его на обучение НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Blog .

Отмечается, что Oceanus17 построен компанией Manor Marine на ее верфи в Портленде и представляет собой эволюцию платформы Oceanus12 компании ZeroUSV, которую компания запустила год назад.

ZeroUSV заявила, что новый класс морских дронов имеет грузоподъемность до 4 тонн, автономность безэкипажного корабля превышает 50 дней, а максимальная скорость приближается к 15 узлам. Дрон имеет большой отсек для полезной нагрузки.

В Британии создали морской дрон с автономностью более 50 дней (фото)

"Немного больше года назад мы спустили на воду первый из наших беспилотных кораблей Oceanus12, а сегодня мы продемонстрировали нашу способность проектировать, строить и поставлять следующие поколения автономных судов мирового класса чуть более чем за шесть месяцев", – сказал Мэтью Рэтси, управляющий директор ZeroUSV.

Oceanus17 использует программное обеспечение для автономной навигации GuardianAI от MarineAI. Автономность дрона у ZeroUSV описывают как автономную навигацию четвертого уровня.

По данным Navy Lookout, комплект датчиков этого класса включает в себя радар X-диапазона, дневные HD-камеры, метеостанцию Airmar, а связь обеспечивается через Starlink Marine, каналы 4G и 5G, а также спутниковое соединение Iridium через Thales Vesselink.

В Британии создали морской дрон с автономностью более 50 дней (фото)

Напомним, недавно Украина получила шведские радиолокационные системы Giraffe от компании Saab. Эти станции способны обнаруживать крылатые ракеты, самолеты и беспилотники на расстоянии до 100 км, а также могут фиксировать цели на поверхности воды.

Также стало известно, что компания TAF Industries начала выпуск дрона-перехватчика Octopus-100 . Новая разработка создана для уничтожения российских реактивных Шахедов и других скоростных воздушных целей в условиях работы враждебного РЭБ.

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