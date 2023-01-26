У Британії розповіли, коли передадуть танки Challenger Україні

Велика Британія сподівається передати Україні танки Challenger 2 наприкінці березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Плануємо, що це буде в кінці березня", - сказав міністр оборонних закупівель Британії Алекс Чокл, відповідаючи на запитання, коли танки прибудуть в Україну.
За його словами, до цього часу українські військові пройдуть інтенсивну підготовку щодо експлуатації та обслуговування танків.
Нагадаємо, 14 січня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським офіційно підтвердив, що надасть Україні танки Challenger 2, а також додаткові артилерійські системи.
Українські екіпажі вже найближчим часом мають розпочати навчання на танках Challenger 2 у Британії. У курсі підготовки братимуть участь близько 60 військових.
РБК-Україна розповідало, що відомо про танки Challenger 2 та на що вони здатні.
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