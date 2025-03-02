У Британії розкрили подробиці саміту з Зеленським у Лондоні

У Лондоні у неділю, 2 березня, відбудеться саміт щодо України. У ньому візьмуть участь лідери понад 10 держав, керівництво ЄС та НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Великої Британії.
Як зазначає уряд, у саміті візьме участь президент України Володимир Зеленський, а також лідери Франції, Німеччини, Данії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії.
Також буде присутній міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і глава Європейської ради Антоніу Кошту.
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зранку 2 березня привітає прем'єрку Італії Джорджу Мелоні на Даунінг-стріт. Потім приєднаються інші лідери.
Головні теми саміту:
"У партнерстві з нашими союзниками ми повинні посилити підготовку до європейського елементу гарантій безпеки разом із продовженням дискусій зі США. У нас є можливість об’єднатися, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир в Україні, який гарантує їхній суверенітет і безпеку", - заявив Стармер.
Нагадаємо, у неділю, 2 березня, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер збирає у Лондоні саміт щодо України. Він відбудеться після суперечки Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Білому домі 28 лютого.
Як зазначає Sky News, країни Балтії були "незадоволені" тим, що їх не запросили на саміт щодо України.
Зеленський прибув до Лондона у суботу, 1 березня. Він зустрівся зі Стармером. Україна і Британія підписали угоду про надання 2,26 млрд фунтів стерлінгів (понад 2,8 млрд доларів) на оборону.
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