У Британії розкрили подробиці саміту з Зеленським у Лондоні

Саміт у Лондоні

Нагадаємо, у неділю, 2 березня, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер збирає у Лондоні саміт щодо України. Він відбудеться після суперечки Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Білому домі 28 лютого.

Як зазначає Sky News, країни Балтії були "незадоволені" тим, що їх не запросили на саміт щодо України.

Зеленський прибув до Лондона у суботу, 1 березня. Він зустрівся зі Стармером. Україна і Британія підписали угоду про надання 2,26 млрд фунтів стерлінгів (понад 2,8 млрд доларів) на оборону.

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