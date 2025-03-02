В Британии раскрыли подробности саммита с Зеленским в Лондоне

Саммит в Лондоне

Напомним, в воскресенье, 2 марта, премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирает в Лондоне саммит по Украине. Он состоится после спора Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля.

Как отмечает Sky News, страны Балтии были "недовольны" тем, что их не пригласили на саммит по Украине.

Зеленский прибыл в Лондон в субботу, 1 марта. Он встретился со Стармером. Украина и Великобритания подписали соглашение о предоставлении 2,26 млрд фунтов стерлингов (более 2,8 млрд долларов) на оборону.

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