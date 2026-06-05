У Британії розкрили дані розвідки про рік нападу Росії на НАТО

Велика Британія має терміново збільшити оборонні інвестиції, оскільки за даними розвідки Росія може здійснити напад на країни НАТО вже скоро.
Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За словами очільника британського уряду, зміцнення обороноздатності країни є нагальним питанням безпеки, що підтверджується оцінками розвідувальних служб Британії та інших держав-членів Альянсу.
"Якщо вам потрібно нагадування про важливість цього, то, згідно з нашими розвідувальними даними та оцінками інших країн НАТО, напад Росії на НАТО може статися вже у 2030 році", - наголосив він.
За словами Стармера, поступове нарощування військових видатків дозволить завантажити підприємства замовленнями по всій країні та створити нові кваліфіковані й високооплачувані робочі місця.
"Цей план інвестицій в оборону буде дійсно важливим, він буде значною мірою орієнтований на можливості майбутнього, необхідні нам для захисту нашої країни", - наголосив він.
Прем'єр-міністр Британії зауважив, що детальний план інвестицій в оборонний сектор буде офіційно опублікований найближчими тижнями. Він зазначив, що, окрім захисту держави, масштабна модернізація ВПК матиме позитивний вплив на внутрішню економіку країни.
На тлі затяжної війни Росії проти України у європейських столицях дедалі частіше звучать побоювання, що російський диктатор може спробувати розширити конфлікт за межі України та посилити тиск на країни Європи.
Нещодавно Reuters повідомило, що НАТО вже готується до можливого сценарію війни з РФ на території країн Балтії.
Зокрема, Альянс планує посилити східний фланг новою військовою структурою, яка дасть змогу оперативно перекидати сили до Латвії та Естонії у разі загрози з боку Росії.
Крім того, у Латвії вздовж усього кордону з РФ почали встановлювати "зуби дракона" та облаштовувати протитанкові рови.