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В Британии раскрыли данные разведки о годе нападения России на НАТО

17:51 05.06.2026 Пт
2 мин
Когда именно Москва собирается прибегнуть к новой агрессии?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Кир Стармер (Getty Images)

Великобритания должна срочно увеличить оборонные инвестиции, поскольку по данным разведки Россия может совершить нападение на страны НАТО уже скоро.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам главы британского правительства, укрепление обороноспособности страны является насущным вопросом безопасности, что подтверждается оценками разведывательных служб Британии и других государств-членов Альянса.

"Если вам нужно напоминание о важности этого, то, согласно нашим разведывательным данным и оценкам других стран НАТО, нападение России на НАТО может произойти уже в 2030 году", - подчеркнул он.

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По словам Стармера, постепенное наращивание военных расходов позволит загрузить предприятия заказами по всей стране и создать новые квалифицированные и высокооплачиваемые рабочие места.

"Этот план инвестиций в оборону будет действительно важным, он будет в значительной степени ориентирован на возможности будущего, необходимые нам для защиты нашей страны", - подчеркнул он.

Премьер-министр Великобритании отметил, что детальный план инвестиций в оборонный сектор будет официально опубликован в ближайшие недели. Он отметил, что, кроме защиты государства, масштабная модернизация ВПК окажет положительное влияние на внутреннюю экономику страны.

НАТО готовится к угрозам со стороны РФ

На фоне затяжной войны России против Украины в европейских столицах все чаще звучат опасения, что российский диктатор может попытаться расширить конфликт за пределы Украины и усилить давление на страны Европы.

Недавно Reuters сообщило, что НАТО уже готовится к возможному сценарию войны с РФ на территории стран Балтии.

В частности, Альянс планирует усилить восточный фланг новой военной структурой, которая позволит оперативно перебрасывать силы в Латвию и Эстонию в случае угрозы со стороны России.

Кроме того, в Латвии вдоль всей границы с РФ начали устанавливать "зубы дракона" и обустраивать противотанковые рвы.

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