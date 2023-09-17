У Британії мають намір запровадити покарання за навчання китайських пілотів

"Після виявлення загрози вербування пілотів китайськими військовими британський уряд вніс зміни до законодавства. Незабаром вони набудуть чинності", - заявив міністр оборони Британії.

Про які саме зміни йдеться, а також яке покарання вони передбачають, не уточнюється.

Станом на 2022 рік близько 30 колишніх британських пілотів скористалися "дуже щедрими" умовами найму, пропонованими Китаєм через третіх осіб, включаючи, зокрема, льотну академію, що базується у Південній Африці.

Китай вербує британських пілотів для навчання своїх льотчиків

2022 року стало відомо, що китайські військові вербують пілотів реактивних літаків Королівських ВПС, щоб прискорити навчання своїх пілотів.

В уряді Британії незабаром відреагували на підготовку своїми громадянами пілотів Китаю та заявили, що колишні британські льотчики та пілоти підривають оборонну перевагу своєї країни.

На тлі цього Австралія заявляла, що розслідує повідомлення про те, що колишні пілоти ВПС країни погоджуються на навчання китайських військових після заяв військового керівництва Британії.