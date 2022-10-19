Австралія слідом за Британією розслідує факти навчання пілотами китайських військових

Австралія розслідує повідомлення про те, що колишні пілоти ВПС країни погоджуються навчання китайських військових після заяв військового керівництва Британії.

Про це заявив міністр оборони Австралії Річард Марлес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Я був би глибоко вражений і стривожений, дізнавшись, що є співробітники, яких переманюють зарплатою з іноземної держави замість служби власної країни", - заявив Марлес.

Також представник Сил оборони Нової Зеландії заявив, що йому відомо про чотирьох колишніх австралійських військовослужбовців, які залишили службу в армії, щоб влаштуватися на роботу до південноафриканської компанії з навчання китайських пілотів.