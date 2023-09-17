В Британии намерены ввести наказание за обучение китайских пилотов

"После обнаружения угрозы вербовки пилотов китайскими военными британское правительство внесло изменения в законодательство. Вскоре они вступят в силу", - заявил министр обороны Британии.

О каких именно изменениях идет речь, а также какое наказание они преусматривают, не уточняется.

По состоянию на 2022 год около 30 бывших британских пилотов воспользовались "очень щедрыми" условиями найма, предлагаемыми Китаем через третьих лиц, включая, в частности, летную академию, базирующуюся в Южной Африке.

Китай вербует британских пилотов для обучения своих летчиков

В 2022 году стало известно, что китайские военные вербуют пилотов реактивных самолетов Королевских ВВС, чтобы ускорить обучение своих пилотов.

В правительстве Британии вскоре отреагировали на подготовку своими гражданами пилотов Китая и заявили, что бывшие британские летчики и пилоты подрывают оборонное преимущество своей страны.

На фоне этого Австралия также заявляла, что расследует сообщения о том, что бывшие пилоты ВВС страны соглашаются на обучение китайских военных после заявлений военного руководства Британии.