В Британии намерены ввести наказание за обучение китайских пилотов

В Британии намерены привлекать к ответственности бывших военных летчиков за обучение и инструктирование пилотов в Китае.
Об этом заявил министр обороны Британии Грант Шэппс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
"После обнаружения угрозы вербовки пилотов китайскими военными британское правительство внесло изменения в законодательство. Вскоре они вступят в силу", - заявил министр обороны Британии.
О каких именно изменениях идет речь, а также какое наказание они преусматривают, не уточняется.
По состоянию на 2022 год около 30 бывших британских пилотов воспользовались "очень щедрыми" условиями найма, предлагаемыми Китаем через третьих лиц, включая, в частности, летную академию, базирующуюся в Южной Африке.
Китай вербует британских пилотов для обучения своих летчиков
В 2022 году стало известно, что китайские военные вербуют пилотов реактивных самолетов Королевских ВВС, чтобы ускорить обучение своих пилотов.
В правительстве Британии вскоре отреагировали на подготовку своими гражданами пилотов Китая и заявили, что бывшие британские летчики и пилоты подрывают оборонное преимущество своей страны.
На фоне этого Австралия также заявляла, что расследует сообщения о том, что бывшие пилоты ВВС страны соглашаются на обучение китайских военных после заявлений военного руководства Британии.
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