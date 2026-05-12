У Британії частина уряду вимагає відставки Стармера, - ЗМІ

Сьогодні, 12 травня, шість міністрів уряду Великої Британії планують вимагати відставки прем’єр-міністра Кіра Стармера після невдалих результатів місцевих виборів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
За даними видання, шість міністрів британського уряду планують на внутрішній зустрічі поставити питання про необхідність відставки Стармера.
Йдеться про таких посадовців:
Джерела в уряді стверджують, що вони нібито погодили спільну позицію щодо потреби визначити графік відходу прем’єра.
Сам Стармер заявив, що "бере на себе відповідальність за результати виборів і за те, щоб здійснити обіцяні нами зміни".
Він наголосив, що останні 48 годин стали дестабілізаційними для уряду, і це має реальні економічні наслідки для країни.
За словами прем'єра, у Лейбористській партії існує процедура виклику лідеру, але вона не була запущена.
"Країна очікує, що ми продовжимо керувати. Саме це я і роблю, і саме це ми повинні робити як уряд", - додав Стармер.
Першою у відставку вже пішла міністерка громад Міатта Фанбулле. Вона також публічно закликала Стармера залишити посаду.
Після невдалих місцевих виборів у Лейбористській партії посилився тиск на прем’єра - дедалі більше депутатів відкрито говорять про необхідність його відставки.
Нагадаємо, нещодавно Лейбористська партія Стармера зазнала найгіршої поразки на місцевих виборах для правлячої партії за понад три десятиліття, тоді як Реформістська партія досягла значних успіхів.
Після цього у лейбористів загострилися внутрішні суперечки щодо лідерства.
Депутатка від партії Кетрін Вест заявила, що якщо до понеділка жоден міністр не ініціює виклик Кіру Стармеру, вона сама може запустити процедуру зміни керівництва партії.
Вона також зазначила, що альтернативним варіантом могло б стати оновлення уряду та висування нового лідера з числа найсильніших комунікаторів у Кабінеті міністрів.
Тим часом міністр кабінету Нік Томас-Саймондс застеріг колег від таких дій. Він наголосив, що за останні 10 років у Великій Британії зміна лідерів правлячої партії неодноразово призводила до політичної нестабільності та відволікала уряд від роботи.
Сам Кір Стармер заявив, що не планує залишати посаду, на яку його обрали в липні 2024 року.
"Я не збираюся занурювати країну в хаос", - сказав він.