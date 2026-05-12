В Британии часть правительства требует отставки Стармера, - СМИ

Сегодня, 12 мая, шесть министров правительства Великобритании планируют требовать отставки премьер-министра Кира Стармера после неудачных результатов местных выборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
По данным издания, шесть министров британского правительства планируют на внутренней встрече поставить вопрос о необходимости отставки Стармера.
Речь идет о таких должностных лицах:
Источники в правительстве утверждают, что они якобы согласовали общую позицию относительно необходимости определить график ухода премьера.
Сам Стармер заявил, что "берет на себя ответственность за результаты выборов и за то, чтобы осуществить обещанные нами изменения".
Он отметил, что последние 48 часов стали дестабилизирующими для правительства, и это имеет реальные экономические последствия для страны.
По словам премьера, в Лейбористской партии существует процедура вызова лидеру, но она не была запущена.
"Страна ожидает, что мы продолжим управлять. Именно это я и делаю, и именно это мы должны делать как правительство", - добавил Стармер.
Первой в отставку уже ушла министр общин Миатта Фанбулле. Она также публично призвала Стармера покинуть пост.
После неудачных местных выборов в Лейбористской партии усилилось давление на премьера - все больше депутатов открыто говорят о необходимости его отставки.
Напомним, недавно Лейбористская партия Стармера потерпела худшее поражение на местных выборах для правящей партии за более чем три десятилетия, тогда как Реформистская партия достигла значительных успехов.
После этого у лейбористов обострились внутренние споры относительно лидерства.
Депутат от партии Кэтрин Уэст заявила, что если до понедельника ни один министр не инициирует вызов Киру Стармеру, она сама может запустить процедуру смены руководства партии.
Она также отметила, что альтернативным вариантом могло бы стать обновление правительства и выдвижение нового лидера из числа сильнейших коммуникаторов в Кабинете министров.
Между тем министр кабинета Ник Томас-Саймондс предостерег коллег от таких действий. Он отметил, что за последние 10 лет в Великобритании смена лидеров правящей партии неоднократно приводила к политической нестабильности и отвлекала правительство от работы.
Сам Кир Стармер заявил, чтоне планирует покидать пост, на который его избрали в июле 2024 года.
"Я не собираюсь погружать страну в хаос", - сказал он.