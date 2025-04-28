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Британія знайшла нову російську загрозу для миротворців в Україні: Telegraph розкриває деталі

Понеділок 28 квітня 2025 10:43
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Британія знайшла нову російську загрозу для миротворців в Україні: Telegraph розкриває деталі Фото: Британія виявила нові ризики для своїх миротворців в Україні через РФ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Британія виявила нову загрозу для своїх миротворців в Україні. Також, зазначили що країна не буде брати участь у бойових діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph.

Британський уряд відмовився відступати від Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ), попри побоювання, що британські солдати, направлені в Україну, можуть стати мішенями для російських судів.

Міністр оборони Великобританії Джон Хілі в листі, що потрапив до рук The Telegraph, підтвердив, що британські війська не будуть брати участь у бойових діях.

Натомість їх основною метою буде навчання українських військових, що викликає питання щодо потенційних правових наслідків для британських миротворців.

Представитель оппозиционной Консервативной партии по вопросам обороны Джеймс Картлідж звернувся до Хілі з проханням переглянути це рішення, оскільки він побоюється, що Росія може використати ЄКПЛ як інструмент для організації правових позовів проти британських військових у Лондоні.

Така перспектива викликає стурбованість, адже попередні операції британських сил вже зіткнулися з численними позовами.

Однак міністр Хілі відхилив ці заклики, наголосивши, що Великобританія дотримується міжнародного права навіть під час військових операцій, і не планує відступати від ЄКПЛ.

За його словами, британські війська виконуватимуть важливу роль у відновленні українських збройних сил, здатних протистояти агресії з боку Росії, зокрема через навчання та допомогу в розбудові боєздатної армії.

Він також підкреслив, що дотримання ЄКПЛ не стане перешкодою для досягнення визначених цілей.

Хоча, за словами міністра, присутність британських миротворців в Україні буде переважно обмежена навчальними функціями, деякі політики вважають це значним кроком, який може стати причиною юридичних та політичних труднощів.

Розміщення миротворців в Україні

Низка країн Європейського Союзу не виключає розміщення військового контингенту в Україні, в разі припинення бойових дій. Наразі надіслати своїх миротворців зголосилися шість країн.

Президент Зеленський не виключив, що першими миротворців введуть Велика Британія та Франція.

Зокрема, Лондон може розмістити війська в Україні терміном на 5 років.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні запропонувала поширити на Україну дію 5-ї статті НАТО про колективну безпеку без членства країни в Альянсі.

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