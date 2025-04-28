Великобритания обнаружила новую угрозу для своих миротворцев в Украине. Также, отметили что страна не будет участвовать в боевых действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph .

Британское правительство отказалось отступать от Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), несмотря на опасения, что британские солдаты, направленные в Украину, могут стать мишенями для российских судов.

Министр обороны Великобритании Джон Хили в письме, попавшем в руки The Telegraph, подтвердил, что британские войска не будут участвовать в боевых действиях.

Вместо этого их основной целью будет обучение украинских военных, что вызывает вопросы относительно потенциальных правовых последствий для британских миротворцев.

Представитель оппозиционной Консервативной партии по вопросам обороны Джеймс Картлидж обратился к Хили с просьбой пересмотреть это решение, поскольку он опасается, что Россия может использовать ЕКПЧ как инструмент для организации правовых исков против британских военных в Лондоне.

Такая перспектива вызывает обеспокоенность, ведь предыдущие операции британских сил уже столкнулись с многочисленными исками.

Однако министр Хили отклонил эти призывы, подчеркнув, что Великобритания придерживается международного права даже во время военных операций, и не планирует отступать от ЕКПЧ.

По его словам, британские войска будут выполнять важную роль в восстановлении украинских вооруженных сил, способных противостоять агрессии со стороны России, в частности через обучение и помощь в развитии боеспособной армии.

Он также подчеркнул, что соблюдение ЕКПЧ не станет препятствием для достижения определенных целей.

Хотя, по словам министра, присутствие британских миротворцев в Украине будет преимущественно ограничено учебными функциями, некоторые политики считают это значительным шагом, который может стать причиной юридических и политических трудностей.