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Британія зі Швецією куплять Україні 16 сучасних літаків, - Стармер

15:35 16.07.2026 Чт
2 хв
Україна отримає суттєву військову допомогу від партнерів
aimg Олена Бджола
Британія зі Швецією куплять Україні 16 сучасних літаків, - Стармер Фото: прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер (Getty Images)
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Бртанія і Швеція виділяють 300 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю сучасних літаків для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Україна отримає 16 літаків від партнерів

Стармер оголосив про 300 млн євро підтримки для постачання 16 літаків, які допоможуть захистити українське небо від російських атак.

За словами Стармера, цю допомогу Британія надає у співпраці зі Швецією.

"Я радий повідомити вам, що сьогодні ми йдемо ще далі, адже можу оголосити, що Велика Британія, спільно зі Швецією, надасть підтримку у розмірі 300 млн євро для постачання 16 нових сучасних літаків, які допоможуть захищати повітряний простір України", - наголосив він.

Швеція передасть Україні Gripen

Нагадаємо, що у травні стало відомо, що Швеція офіційно передасть Україні 16 винищувачів Gripen і продасть ще 22 нових. Про це заявив прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон.

Також стало відомо, що Україна отримає першу партію шведських винищувачів JAS 39 Gripen з далекобійними ракетами "повітря-повітря" Meteor.

Україна та Швеція готуються до підписання контрактів на постачання винищувачів Saab JAS 39 Gripen. Ці літаки офіційно визначені одним із пріоритетів для зміцнення Повітряних сил ЗСУ.

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