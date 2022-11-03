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Британія запровадить заборону на транспортування нафти з Росії

Фото: Британія запровадить заборону на транспортування нафти з Росії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британія з 5 грудня запровадить заборону на надання послуг з транспортування російської нафти. Йдеться про страхування, посередництво та перевезення палива.

Про це заявив міністр фінансів Британії Джеремі Хант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми з 5 листопада заборонили імпорт російської нафти до Великобританії і досягли значних успіхів на шляху до повної відмови від неї. Цей новий захід продовжує закручувати гвинтики путінської військової машини, через що йому стає ще важче отримувати прибуток від своєї незаконної війни", - відзначив Хант.

Раніше ми писали, що Росія почала обмінюватися нафтопродуктами з Іраном, що є останньою ознакою поглиблення зв'язків між двома країнами, що знаходяться під санкціями.

Також Росія прискорила завантаження танкерів напередодні нафтового ембарго ЄС. Фактично після введення європейських санкцій обсяг нафти, що продається Росією, може не сильно скоротитися, але дохід від цього повинен знизитися суттєво.

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