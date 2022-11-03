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Британия введет запрет на транспортировку нефти из России

Фото: Британия введет запрет на транспортировку нефти из России (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британия с 5 декабря введет запрет на оказание услуг по транспортировке российской нефти. Речь идет о страховании, посредничестве и перевозке топлива.

Об этом заявил министр финансов Британии Джереми Хант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы с 5 ноября запретили импорт российской нефти в Великобританию и добились значительных успехов на пути к полному отказу от нее. Эта новая мера продолжает закручивать винтики путинской военной машине, из-за чего ему становится еще труднее получать прибыль от своей незаконной войны", - отметил Хант.

Ранее мы писали, что Россия начала обмениваться нефтепродуктами с Ираном, что является последним признаком углубления связей между двумя находящимися под санкциями странами.

Также Россия ускорила загрузку танкеров в преддверии нефтяного эмбарго ЕС. Фактически после введения европейских санкций объем продаваемой Россией нефти может не сильно сократиться, но доход от этого должен снизиться существенно.

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