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Британія запровадила санкції проти голови Центробанку РФ Набіулліної

Фото: голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна (фото рос змі)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 30 вересня, Британія розширила список санкцій проти РФ та додала в нього ще російських чиновників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Британії.

Британія запровадила санкції проти голови Центрального банку Росії Ельвіри Набіулліної.

"Ельвіра Набіулліна є залученою особою. Оскільки Набіулліна отримує вигоду від уряду Росії або надає йому підтримку, працюючи на уряді Росії як голова Центрального банку Російської Федерації", - йдеться у заяві, опублікованій на сайті британського уряду.

У квітні 2022 року Австралія та Канада ввели персональні санкції проти Набіулліної.

Нагадаємо, що Британія розширила санкції проти РФ через "референдуми" в Україні.

Також, у ЄС обговорюють повну заборону імпорту російських алмазів.

Раніше, у ЄС запропонували заборонити експорт до Росії смартфонів.

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