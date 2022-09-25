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У ЄС обговорюють повну заборону імпорту російських алмазів, - Reuters

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Брюссель, Неділя 25 вересня 2022 22:34
У ЄС обговорюють повну заборону імпорту російських алмазів, - Reuters Фото: Євросоюз обговорює повну заборону імпорту російських алмазів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

П'ять країн-членів ЄС виступили із пропозицією запровадити в Євросоюзі повну заборону на імпорт алмазів із Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Раніше запровадження такої заборони заблокувала Бельгія, де знаходиться найбільший у світі центр торгівлі алмазами. Очікується, що Європейська комісія подасть офіційну пропозицію щодо додаткових санкцій державам-членам цього тижня.

Польща, Ірландія, Литва, Естонія та Латвія запропонували запровадити заборону на імпорт алмазів з Росії, де АЛРОСА є найбільшим у світі виробником алмазної сировини.

Антверпенський всесвітній алмазний центр заявив, що санкції заберуть близько 30% бізнесу і принесуть користь конкуруючим торговим центрам, додавши, що клієнтам слід дозволити самим вирішувати, чи хочуть вони купувати російські дорогоцінні камені. Раніше в Бельгії заявили, що така заборона завдасть збитків галузі, на частку якої припадає 5% експорту країни.

Проте дипломати ЄС, які брали участь у підготовці нових санкцій проти Росії, заявили, що Бельгія має скасувати своє вето. Заявлено, що глави МЗС країн ЄС вестимуть переговори про новий пакет санкцій проти РФ доти, доки не досягнуть консенсусу. Інакше питання буде передано 27 національним лідерам на їхній зустрічі у Празі 6-7 жовтня.

Раніше стало відомо, що ЄС планує розглянути запровадження нового пакету антиросійських санкцій. Очікується розширення економічних обмежень.

Також повідомлялося, що Європейський Союз може запровадити санкції проти дрібних російських чиновників та українських колаборантів, які залучені до проведення "референдумів" на захоплених територіях України.

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