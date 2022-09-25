У ЄС обговорюють повну заборону імпорту російських алмазів, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Раніше запровадження такої заборони заблокувала Бельгія, де знаходиться найбільший у світі центр торгівлі алмазами. Очікується, що Європейська комісія подасть офіційну пропозицію щодо додаткових санкцій державам-членам цього тижня.

Польща, Ірландія, Литва, Естонія та Латвія запропонували запровадити заборону на імпорт алмазів з Росії, де АЛРОСА є найбільшим у світі виробником алмазної сировини.

Антверпенський всесвітній алмазний центр заявив, що санкції заберуть близько 30% бізнесу і принесуть користь конкуруючим торговим центрам, додавши, що клієнтам слід дозволити самим вирішувати, чи хочуть вони купувати російські дорогоцінні камені. Раніше в Бельгії заявили, що така заборона завдасть збитків галузі, на частку якої припадає 5% експорту країни.

Проте дипломати ЄС, які брали участь у підготовці нових санкцій проти Росії, заявили, що Бельгія має скасувати своє вето. Заявлено, що глави МЗС країн ЄС вестимуть переговори про новий пакет санкцій проти РФ доти, доки не досягнуть консенсусу. Інакше питання буде передано 27 національним лідерам на їхній зустрічі у Празі 6-7 жовтня.