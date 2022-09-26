ua ru
Пн, 26 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У ЄС запропонували заборонити експорт до Росії смартфонів

Новость на русском →
Брюссель, Понеділок 26 вересня 2022 10:00
У ЄС запропонували заборонити експорт до Росії смартфонів Фото: мешканців Росії залишать без смартфонів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Група європейських країн пропонує суттєво посилити санкції проти Росії. Польща, країни Балтії та Ірландія подали 9-сторінковий список, який включає заборону експорту високотехнологічної продукції, включаючи смартфони, радарне обладнання та лазерні прилади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUobserver.

У пропозиціях йдеться про те, що російські кредитори Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк і Тінькофф Банк мають бути відрізані від міжнародної платіжної системи SWIFT. Заборона Газпромбанку матиме далекосяжні наслідки, оскільки саме вона проводить платежі за експорт російського газу.

Крім того, група країн пропонує заборонити купувати, імпортувати або передавати, прямо чи опосередковано, алмази, якщо вони походять з Росії та якщо вони були експортовані з Росії до ЄС чи будь-якої третьої країни. Експорт російських алмазів оцінюється у 4 млрд євро на рік.

Країни закликали до "заборони на співпрацю з Росією в галузі атомної енергетики", на передачу готівкових банкнот ЄС чи США до Росії та на продаж нерухомості росіянам.

Вони також хочуть заборони російського фінансування зареєстрованих у ЄС лобістських фірм, неурядових організацій.

Група табору заявила, що люди, які допомагають Росії обходити санкції, самі мають бути внесені до чорних списків заборони на в'їзд до ЄС та заморожування активів.

Згідно з пропозиціями, у сфері послуг ЄС має запровадити заборону на використання технологій "Лабораторії Касперського" всередині Європи та заборонити фірмам ЄС виконувати ІТ-роботу для російських клієнтів.

На фронті контрпропаганди пропонувалося заборонити три російські телеканали (НТВ Мир, РЕН ТВ та Росія 1), а також шість інтернет-порталів.

Як повідомляло РБК-Україна, п'ять країн-членів ЄС виступили з пропозицією запровадити в Євросоюзі повну заборону на імпорт алмазів із Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії Евросоюз
NEWS
Україна отримала системи ППО NASAMS, але їх недостатньо, - Зеленський
Україна отримала системи ППО NASAMS, але їх недостатньо, - Зеленський
DAILY
Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни