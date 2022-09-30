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Британия ввела санкции против главы Центробанка РФ Набиуллиной

Фото: глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина (фото рос сми)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 30 сентября, Великобритания расширила список санкций против РФ и добавила в него еще российских чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Британии.

Британия ввела санкции против главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной.

"Эльвира Набиуллина является привлеченным лицом. Поскольку Набиуллина извлекает выгоду от правительства России или оказывает ему поддержку, работая на правительстве России как глава Центрального банка Российской Федерации", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

В апреле 2022 года Австралия и Канада ввели персональные санкции против Набиуллиной.

Напомним, что Британия расширила санкции против РФ из-за "референдума" в Украине.

Также в ЕС обсуждают полный запрет на импорт российских алмазов.

Ранее в ЕС предложили запретить экспорт в Россию смартфонов.

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