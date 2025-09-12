Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії

Санкцій проти РФ

Нагадаємо, днями міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі анонсував додаткові санкцій проти Росії, проте не розкрив деталей майбутніх обмежень.

Також нещодавно Велика Британія ввела санкції проти осіб та організацій, причетних до депортації українських дітей.

До списку потрапили мати лідера Чечні Рамзана Кадирова Аймані Кадирова та Фонд Ахмата Кадирова, який організовує табори перевиховання і мілітаризації дітей. Загалом санкції торкнулися восьми осіб і трьох організацій, пов’язаних із Кремлем.

Крім того, Європейський Союз готує 19-й пакет санкцій проти Росії з початку повномасштабної війни проти України.

Нові обмеження, очікувані у вересні, спрямовані на "тіньовий флот" і компанії, які допомагають Москві обходити обмеження.