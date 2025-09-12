RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Британия ввела новый пакет санкций против России

Фото: Британия ввела новый пакет санкций против России (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В пятницу, 12 сентября, Великобритания объявила о новом пакете санкций против России. Список расширили еще на 30 позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Новые санкции направлены против еще 70 судов, которые использовались для транспортировки российской нефти.

Также ограничения коснулись 30 компаний и лиц, которые причастны к поставке российской армии оборудования, используемого в системах вооружения, включая одну китайскую компанию и одну, расположенную в Турции.

 

Санкций против РФ

Напомним, на днях министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми анонсировал дополнительные санкции против России, однако не раскрыл деталей будущих ограничений.

Также недавно Великобритания ввела санкции против лиц и организаций, причастных к депортации украинских детей.

В список попали мать лидера Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырова и Фонд Ахмата Кадырова, который организует лагеря перевоспитания и милитаризации детей. В целом санкции коснулись восьми человек и трех организаций, связанных с Кремлем.

Кроме того, Европейский Союз готовит 19-й пакет санкций против России с начала полномасштабной войны против Украины.

Новые ограничения, ожидаемые в сентябре, направлены на "теневой флот" и компании, которые помогают Москве обходить ограничения.

