Британія пообіцяла нові санкції проти РФ "найближчим часом"
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що додаткові санкції проти Росії буде оголошено "найближчим часом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір SkyNews.
Глава МЗС Сполученого Королівства непрямо відповів на запитання про те, чи будуть санкції спрямовані проти конкретних осіб, які заробляють на російській нафті.
Леммі зазначив, що уряд Великої Британії вже багато чого зробив, зокрема знизив цінову стелю на нафту, що, на його думку, було необхідно.
Міністр також заявив, що Британія брала участь у "найбільшому пакеті санкцій у світі проти військової машини Путіна".
"Я не можу коментувати подальші санкції трибуни, але дуже скоро ви побачите оголошення", - підсумував глава МЗС.
Санкції проти Росії: які заходи ще готуються
Нагадаємо, Європейський Союз своєю чергою готує 19-й пакет санкцій проти Росії з початку повномасштабної війни проти України.
Нові обмеження, очікувані у вересні, спрямовані на "тіньовий флот" і компанії, які допомагають Москві обходити обмеження.
Очікується, що найболючішими для РФ можуть бути вторинні санкції - проти компаній або країн, які ведуть бізнес із Росією.
Також важливо згадати про санкції з боку США. Згідно з останньою заявою глави Мінфіну США Скотта Бессента, Вашингтон розгляне нові обмеження проти РФ на тлі масованих атак України.