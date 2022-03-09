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Британия запретила экспорт авиационных и космических технологий в РФ

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Лондон, Среда 09 марта 2022 08:45
Британия запретила экспорт авиационных и космических технологий в РФ Фото: Британия запретила экспорт авиационных и космических технологий в РФ (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания представила новые авиационные санкции, дающие ей право задерживать любые российские самолеты. При этом меры запрещают экспорт в Россию товаров, связанных с авиацией и космосом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Запрет распространяется на любые самолеты, принадлежащие, эксплуатируемые или зафрахтованные кем-либо, связанным с Россией или указанными физическими, или юридическими лицами, и включает право задерживать любые самолеты, принадлежащие лицам, связанным с Россией.

"Запрет на полеты самолетов под российским флагом из Великобритании и введение уголовной ответственности за полеты на них причинит еще большую экономическую боль России и тем, кто близок к Кремлю", - заявила министр иностранных дел Лиз Трасс.

Министерство иностранных дел заявило, что 9 марта представит новое законодательство для реализации этих мер, которые также включают в себя право исключать из британского реестра воздушных судов любые самолеты, принадлежащие российским физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями.

Новые меры также будут препятствовать экспорту авиационной и космической техники, включая страхование и перестрахование.

Это будет означать отмену покрытия по существующим полисам, а базирующиеся в Великобритании страховщики и перестраховщики не смогут оплачивать претензии по существующим полисам в этих секторах, говорится в заявлении.

Напомним, ранее в Британии заявили, что появление любого российского самолета в воздушном пространстве страны будет приравнено к уголовному преступлению.

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