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Британія заборонила експорт авіаційних і космічних технологій в РФ

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Лондон, Середа 09 березня 2022 08:45
Британія заборонила експорт авіаційних і космічних технологій в РФ Фото: Британія заборонила експорт авіаційних і космічних технологій в РФ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Великобританія представила нові авіаційні санкції, що дають їй право затримувати будь-які російські літаки. При цьому заходи забороняють експорт в Росію товарів, пов'язаних з авіацією і космосом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Заборона поширюється на будь-які літаки, що належать, експлуатуються або зафрахтовані ким-небудь, пов'язаним з Росією або зазначеними фізичними, або юридичними особами, і включає право затримувати будь-які літаки, що належать особам, пов'язаним з Росією.

"Заборона на польоти літаків під російським прапором з Великобританії і введення кримінальної відповідальності за польоти на них заподіє ще більший економічний біль Росії і тим, хто близький до Кремля", - заявила міністр закордонних справ Ліз трас.

Міністерство закордонних справ заявило, що 9 березня представить нове законодавство для реалізації цих заходів, які також містять право виключати з британського реєстру повітряних суден будь-які літаки, що належать російським фізичним і юридичним особам, які перебувають під санкціями.

Нові заходи також перешкоджатимуть експорту авіаційної та космічної техніки, включаючи страхування та перестрахування.

Це означатиме скасування покриття за існуючими полісами, а базуються у Великобританії страховики і перестраховики не зможуть оплачувати претензії за існуючими полісами в цих секторах, йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше в Британії заявили, що поява будь-якого російського літака в повітряному просторі країни буде прирівняно до кримінального злочину.

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