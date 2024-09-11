Британія закликала Росію повернутися в ОБСЄ

Нагадаємо, що в липні цього року Росія призупинила свою участь у Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Це сталось після того, як росіяни поскаржилися на "тотальну русофобію" в організації.

Зауважимо, що розмови про те, що Росія хоче припинити свою участь у Парламентській асамблеї ОБСЄ почались ще з лютого цього року. Тоді голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що ПА ОБСЄ є "несамостійною та політизованою організацією".

Однак вийшла з організації Росія за кілька днів після того, як ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію, яка визнала дії російських окупантів в Україні геноцидом.

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