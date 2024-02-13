Росія оголосила про вихід з Парламентської асамблеї ОБСЄ

Держдума РФ та Рада Федерації планують ухвалити рішення про припинення членства Росії в Парламентській асамблеї ОБСЄ до 21 лютого.

Про це заявив глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider .

Він назвав Парламентську асамблею ОБСЄ "абсолютно несамостійною політизованою організацією, що танцює під дудку Вашингтона".

"Найгірше в цій ситуації, що ми ще гроші платимо, причому одні з найбільших платників, тому треба виходити, припиняти перераховувати кошти", - заявив Володін.

Парламентська асамблея ОБСЄ

Парламентська асамблея об'єднує 57 держав-членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Організацію створили 1991 року для контролю за виконанням цілей ОБСЄ, розроблення та реалізації механізмів із запобігання та розв'язання конфліктів і сприяння зміцненню та консолідації демократичних інститутів у державах-учасницях ОБСЄ.

Ізоляція РФ у міжнародних організаціях

Нагадаємо, минулого року ООН почала очищатися від згубного впливу Росії. Уперше в історії організація не обрала Росію до складу Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй.

Також уперше в історії Росію виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО.

До того ж РФ виключили з Ради Європи та Ради ООН з прав людини.