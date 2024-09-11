Британия призвала Россию вернуться в ОБСЕ

Напомним, что в июле этого года Россия приостановила свое участие в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Это произошло после того, как россияне пожаловались на "тотальную русофобию" в организации.

Отметим, что разговоры о том, что Россия хочет прекратить свое участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ, начались еще с февраля этого года. Тогда глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что ПА ОБСЕ является "несамостоятельной и политизированной организацией".

Однако вышла из организации Россия через несколько дней после того, как ПА ОБСЕ приняла резолюцию, признавшую действия российских оккупантов в Украине геноцидом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.