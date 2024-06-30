Парламентська асамблея ОБСЄ визнала дії РФ геноцидом українського народу: резолюція
Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) ухвалила резолюцію, в якій визнала дії РФ геноцидом українського народу. Крім того, вказується необхідність деколонізації країни-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Верховної ради, голову Спеціальної комісії з питань захисту ВПО, члена парламентської делегації Павла Фролова.
Політик уточнив, що відповідна резолюція була ухвалена у день відкриття літньої сесії у Бухаресті. В ній міститься засудження з боку ПА ОБСЄ 10-річної військової агресії Росії проти України.
Так, в документі було визнано дії військово-політичного керівництва РФ та російських Збройних сил у ході повномасштабного вторгнення в Україну - геноцидом українського народу.
"Документ також визначає деколонізацію РФ необхідною передумовою для встановлення міцного миру", - розповів член делегації.
Відповідна резолюція, серед іншого, закликає 53 держави-учасниці ОБСЄ докладати зусиль для деокупації Криму та усіх захоплених російськими загарбниками територій України шляхом підтримки Формули миру та Кримської платформи.
Крім того, у резолюції ПА ОБСЄ міститься заклик щодо створення Спеціального трибуналу з метою притягнення до відповідальності російську сторону за злочини, скоєні в ході агресивної війни проти України.
Також йдеться про заклик провести на міжнародному та національному рівнях розслідування масових звірств, вбивств, зґвалтувань, скоєних російською армією в Україні, додав нардеп.
Зазначається, що сесія Парламентської Асамблеї ОБСЄ триватиме по 3 липня.
Раніше повідомлялося, що 26 червня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалили резолюцію про створення спецтрибуналу для Росії. Його пропонують створити на базі угоди Ради Європи з Україною.
Додамо, також в резолюції ПАРЄ закликає визнати російську ПВК "Вагнера" терористичною організацією.
Нагадаємо також, у квітні генеральний прокурор України Андрій Костін в інтерв'ю Reuters зазначив, що злочини РФ на окупованих українських територіях демонструють зразок геноциду, який має бути розглянутий усередині країни та, зрештою, у Міжнародному кримінальному суді. Він додав, що це одна велика справа.
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