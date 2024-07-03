Образилася на "русофобію". РФ призупинила участь у Парламентській асамблеї ОБСЄ

Росія призупинила свою участь у Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Раду Федерації РФ (верхня палата парламенту) у Telegram .

Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко доручила направити телеграми про таке рішення на сесію Парламентської асамблеї, яка зараз проходить у Румунії.

Окрім призупинення участі, Росія також тимчасово припиняє робити внески до бюджету ПА ОБСЄ.

Згідно з постановою, яку прийняла Рада Федерації, делегація Росії припиняє участь у ПА ОБСЄ. Росіяни поскаржилися на "упереджені підходи, подвійні стандарти та тотальну русофобію" в організації.

Що передувало

Нагадаємо, 13 лютого голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що Росія хоче припинити свою участь у Парламентській асамблеї ОБСЄ. Він назвав ПА ОБСЄ "несамостійною та політизованою організацією".

При цьому кілька днів тому ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію, яка визнає дії російських окупантів в Україні геноцидом.

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