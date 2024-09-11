Британія закликала Росію повернутися в ОБСЄ

Уряд Великої Британії закликав Росію відновити взаємодію з Форумом зі співробітництва в галузі безпеки (ОБСЄ). Цей крок зроблено для того, щоб припинити війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на The Guardian .

"Росія стверджує, що хоче миру. Мир вона може забезпечити, якщо відведе всі свої війська за межі міжнародно визнаних кордонів України. Росія стверджує, що вона серйозно налаштована на діалог і зменшення ризиків. Якщо це правда, вона повинна серйозно і професійно відновити взаємодію з ОБСЄ, яка збирається щотижня, відповідно до мандату, наданого нашими міністрами", - наголосив він.

Військово-політичний радник британської делегації в ОБСЄ Анкур Нараян у своєму виступі у Відні заявив, що якщо Росія дійсно хоче миру, то може забезпечити виконання кількох пунктів для цього.

Нагадаємо, що в липні цього року Росія призупинила свою участь у Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Це сталось після того, як росіяни поскаржилися на "тотальну русофобію" в організації.

Зауважимо, що розмови про те, що Росія хоче припинити свою участь у Парламентській асамблеї ОБСЄ почались ще з лютого цього року. Тоді голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що ПА ОБСЄ є "несамостійною та політизованою організацією".

Однак вийшла з організації Росія за кілька днів після того, як ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію, яка визнала дії російських окупантів в Україні геноцидом.

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