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Британія закликала Росію повернутися в ОБСЄ

Британія, Середа 11 вересня 2024 17:17
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Британія закликала Росію повернутися в ОБСЄ Фото: Британія закликала РФ повернутись в ОБСЄ (УНИАН)
Автор: Каріна Левицька

Уряд Великої Британії закликав Росію відновити взаємодію з Форумом зі співробітництва в галузі безпеки (ОБСЄ). Цей крок зроблено для того, щоб припинити війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на The Guardian.

Військово-політичний радник британської делегації в ОБСЄ Анкур Нараян у своєму виступі у Відні заявив, що якщо Росія дійсно хоче миру, то може забезпечити виконання кількох пунктів для цього.

"Росія стверджує, що хоче миру. Мир вона може забезпечити, якщо відведе всі свої війська за межі міжнародно визнаних кордонів України. Росія стверджує, що вона серйозно налаштована на діалог і зменшення ризиків. Якщо це правда, вона повинна серйозно і професійно відновити взаємодію з ОБСЄ, яка збирається щотижня, відповідно до мандату, наданого нашими міністрами", - наголосив він.

Нагадаємо, що в липні цього року Росія призупинила свою участь у Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Це сталось після того, як росіяни поскаржилися на "тотальну русофобію" в організації.

Зауважимо, що розмови про те, що Росія хоче припинити свою участь у Парламентській асамблеї ОБСЄ почались ще з лютого цього року. Тоді голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що ПА ОБСЄ є "несамостійною та політизованою організацією".

Однак вийшла з організації Росія за кілька днів після того, як ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію, яка визнала дії російських окупантів в Україні геноцидом.

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