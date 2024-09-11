Британия призвала Россию вернуться в ОБСЕ

Правительство Великобритании призвало Россию возобновить взаимодействие с Форумом по сотрудничеству в области безопасности (ОБСЕ). Этот шаг сделан для того, чтобы прекратить войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Россия утверждает, что хочет мира. Мир она может обеспечить, если отведет все свои войска за пределы международно признанных границ Украины. Россия утверждает, что она серьезно настроена на диалог и уменьшение рисков. Если это правда, она должна серьезно и профессионально восстановить взаимодействие с ОБСЕ, которая собирается еженедельно, в соответствии с мандатом, предоставленным нашими министрами", - подчеркнул он.

Военно-политический советник британской делегации в ОБСЕ Анкур Нараян в своем выступлении в Вене заявил, что если Россия действительно хочет мира, то может обеспечить выполнение нескольких пунктов для этого.

Напомним, что в июле этого года Россия приостановила свое участие в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Это произошло после того, как россияне пожаловались на "тотальную русофобию" в организации.

Отметим, что разговоры о том, что Россия хочет прекратить свое участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ, начались еще с февраля этого года. Тогда глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что ПА ОБСЕ является "несамостоятельной и политизированной организацией".

Однако вышла из организации Россия через несколько дней после того, как ПА ОБСЕ приняла резолюцию, признавшую действия российских оккупантов в Украине геноцидом.

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