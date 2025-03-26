Британія закликала РФ погодитися на повне припинення вогню "без подальших зволікань"

"Ми перебуваємо в тісному контакті зі США та Україною після завершення сьогоднішніх переговорів в Ер-Ріяді", - розповіли в міністерстві закордонних справ Великої Британії.

В зовнішньополітичному відомстві країни зазначили, що президент України Володимир Зеленський "вже продемонстрував, що Україна є стороною миру, запропонувавши повне, негайне та безумовне припинення вогню".

У цьому контексті офіційний Лондон висловив сподівання, що російський диктатор Володимир Путін "погодиться на це без подальших зволікань".

Також в британському уряді висловили вдячність Сполученим Штатам "за їхні зусилля" щодо припинення вогню між РФ та Україною та завершенням війни.

"Ми продовжуємо тісно співпрацювати з міжнародними партнерами для міцного та тривалого миру", - додали в МЗС Сполученого Королівства.

Відповідна заява з Даунінг-стріт пролунала після того, як в офісі британського прем'єр-міністра Кіра Стармера висловили сподівання "на прогрес" в дипломатичних зусиллях задля перемир'я та подальшого припинення російсько-української війни.

Питання щодо припинення вогню між РФ та Україною

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський пропонував як перші кроки для врегулювання війни з Росією запровадити режим тиші у повітрі та на морі. Цю ідею підтримала Велика Британія та Франція. Але 11 березня за результатами зустріч делегацій від Києва та Вашингтона у Джидді (Саудівська Аравія) американська сторона запропонувала всеосяжне перемир'я між Україною та РФ

Офіційний Київ погодився на дану пропозицію, проте Москва не дала ствердної відповіді, натомість стала висувати різні вимоги, серед яких, зокрема, припинення мобілізації в Україні та відмова США надавати допомогу українській стороні.

Пізніше президент США Дональд Трамп після своєї розмови з главою Кремля Володимиром Путіним заявив, що сторони нібито домовилися про припинення ударів по енергетиці України, але атаки з боку РФ не припинилися.

Після нових перемовин у Саудівській Аравії між делегаціями від України, США та Росії обговорювали питання та деталі можливого припинення вогню.

Як заявив міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками переговорів, Київ та Вашингтон провели технічні консультації та обговорили безпеку енергоінфраструктури та навігації в Чорному морі. Він розповів, що було досягнуто згоди про повну заборону ударів по енергетичній інфраструктурі як України, так і РФ.

Також повідомлялося, що у Кремлі оприлюднили підсумкову заяву після перемовин між посадовцями РФ та США в Ер-Ріяді, у якій були вказані певні умови для перемир'я з Україною на морі. Москва розповіла, що це може бути тільки після, зокрема, скасування санкцій з кількох російських компаній та банку.

У Білому домі теж опублікували підсумкову заяву після переговорів у Саудівській Аравії, у якій Вашингтон нічого не згадував про зняття санкцій з російської сторони.

Додамо, президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію у маніпуляціях щодо перемир'я на морі й відмови від ударів по енергетиці.