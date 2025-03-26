Британия призвала РФ согласиться на полное прекращение огня "без дальнейших промедлений"

"Мы находимся в тесном контакте с США и Украиной после завершения сегодняшних переговоров в Эр-Рияде", - рассказали в министерстве иностранных дел Великобритании.

Во внешнеполитическом ведомстве страны отметили, что президент Украины Владимир Зеленский "уже продемонстрировал, что Украина является стороной мира, предложив полное, немедленное и безусловное прекращение огня".

В этом контексте официальный Лондон выразил надежду, что российский диктатор Владимир Путин "согласится на это без дальнейших промедлений".

Также в британском правительстве выразили благодарность Соединенным Штатам "за их усилия" по прекращению огня между РФ и Украиной и завершением войны.

"Мы продолжаем тесно сотрудничать с международными партнерами для прочного и длительного мира", - добавили в МИД Соединенного Королевства.

Соответствующее заявление с Даунинг-стрит прозвучало после того, как в офисе британского премьер-министра Кира Стармера выразили надежду "на прогресс" в дипломатических усилиях для перемирия и дальнейшего прекращения российско-украинской войны.

Вопрос о прекращении огня между РФ и Украиной

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предлагал в качестве первых шагов для урегулирования войны с Россией ввести режим тишины в небе и на море. Эту идею поддержала Великобритания и Франция. Но 11 марта по результатам встречи делегаций от Киева и Вашингтона в Джидде (Саудовская Аравия) американская сторона предложила всеобъемлющее перемирие между Украиной и РФ

Официальный Киев согласился на данное предложение, однако Москва не дала утвердительного ответа, зато стала выдвигать различные требования, среди которых, в частности, прекращение мобилизации в Украине и отказ США оказывать помощь украинской стороне.

Позже президент США Дональд Трамп после своего разговора с главой Кремля Владимиром Путиным заявил, что стороны якобы договорились о прекращении ударов по энергетике Украины, но атаки со стороны РФ не прекратились.

После новых переговоров в Саудовской Аравии между делегациями от Украины, США и России обсуждали вопросы и детали возможного прекращения огня.

Как заявил министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам переговоров, Киев и Вашингтон провели технические консультации и обсудили безопасность энергоинфраструктуры и навигации в Черном море. Он рассказал, что было достигнуто соглашение о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре как Украины, так и РФ.

Также сообщалось, что в Кремле обнародовали итоговое заявление после переговоров между должностными лицами РФ и США в Эр-Рияде, в котором были указаны определенные условия для перемирия с Украиной на море. Москва рассказала, что это может быть только после, в частности, отмены санкций с нескольких российских компаний и банка.

В Белом доме тоже опубликовали итоговое заявление после переговоров в Саудовской Аравии, в котором Вашингтон ничего не упоминал о снятии санкций с российской стороны.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в манипуляциях относительно перемирия на море и отказа от ударов по энергетике.