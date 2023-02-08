Британія закликала МОК не допускати росіян на Олімпіаду
Велика Британія закликала Міжнародний олімпійський комітет не допускати російських спортсменів до змагань через агресію РФ проти України та численні воєнні злочини загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака Sky News.
За його словами, Росію необхідно сприймати як державу-ізгоя і не допускати до участі в Олімпіаді, яка відбудеться у Парижі у 2024 році. Окрім цього в Британії виступили також проти участі білоруських спортсменів в Олімпійських іграх.
"Ми, як і багато інших країн, були однозначними щодо цього протягом усього часу, і ми хочемо переконатися, що ми продовжуватимемо говорити з цього приводу одним голосом і чітко повідомити про це МОК", - сказав він.
Як повідомлялося раніше, Міжнародний олімпійський комітет розглядає можливість допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що не може бути ніякої нейтральності, поки триває війна РФ проти України.
Ідею МОК вже засудили Польща та країни Балтії, а також Норвегія, Швеція, Данія, Фінляндія та Ісландія.
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