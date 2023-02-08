ua ru
Ср, 08 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британія закликала МОК не допускати росіян на Олімпіаду

Новость на русском →
Велика Британія, Середа 08 лютого 2023 18:51
Британія закликала МОК не допускати росіян на Олімпіаду Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Велика Британія закликала Міжнародний олімпійський комітет не допускати російських спортсменів до змагань через агресію РФ проти України та численні воєнні злочини загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака Sky News.

За його словами, Росію необхідно сприймати як державу-ізгоя і не допускати до участі в Олімпіаді, яка відбудеться у Парижі у 2024 році. Окрім цього в Британії виступили також проти участі білоруських спортсменів в Олімпійських іграх.

"Ми, як і багато інших країн, були однозначними щодо цього протягом усього часу, і ми хочемо переконатися, що ми продовжуватимемо говорити з цього приводу одним голосом і чітко повідомити про це МОК", - сказав він.

Як повідомлялося раніше, Міжнародний олімпійський комітет розглядає можливість допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що не може бути ніякої нейтральності, поки триває війна РФ проти України.

Ідею МОК вже засудили Польща та країни Балтії, а також Норвегія, Швеція, Данія, Фінляндія та Ісландія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
DAILY
Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"
Ростислав Шаправськийголовний редактор Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"