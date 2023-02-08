Великобритания призвала МОК не допускать россиян на Олимпиаду
Великобритания призвала Международный олимпийский комитет не допускать российских спортсменов к соревнованиям из-за агрессии РФ против Украины и многочисленных военных преступлений захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьер-министра Великобритании Риши Сунака Sky News.
По его словам, Россию необходимо воспринимать как государство-изгоя и не допускать к участию в Олимпиаде, которая состоится в Париже в 2024 году. Кроме этого, в Британии выступили также против участия белорусских спортсменов в Олимпийских играх.
"Мы, как и многие другие страны, были однозначными по этому поводу в течение всего времени, и мы хотим убедиться, что мы будем продолжать говорить по этому поводу одним голосом и четко сообщить об этом МОК", - сказал он.
Как сообщалось ранее, Международный олимпийский комитетрассматривает возможность допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что не может быть никакой нейтральности, пока идет война РФ против Украины.
Идею МОК уже осудили Польша и страны Балтии, а также Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия и Исландия.
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