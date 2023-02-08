ua ru
Ср, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Великобритания призвала МОК не допускать россиян на Олимпиаду

Новина українською →
Великобритания, Среда 08 февраля 2023 18:51
Великобритания призвала МОК не допускать россиян на Олимпиаду Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Великобритания призвала Международный олимпийский комитет не допускать российских спортсменов к соревнованиям из-за агрессии РФ против Украины и многочисленных военных преступлений захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьер-министра Великобритании Риши Сунака Sky News.

По его словам, Россию необходимо воспринимать как государство-изгоя и не допускать к участию в Олимпиаде, которая состоится в Париже в 2024 году. Кроме этого, в Британии выступили также против участия белорусских спортсменов в Олимпийских играх.

"Мы, как и многие другие страны, были однозначными по этому поводу в течение всего времени, и мы хотим убедиться, что мы будем продолжать говорить по этому поводу одним голосом и четко сообщить об этом МОК", - сказал он.

Как сообщалось ранее, Международный олимпийский комитетрассматривает возможность допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что не может быть никакой нейтральности, пока идет война РФ против Украины.

Идею МОК уже осудили Польша и страны Балтии, а также Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия и Исландия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
DAILY
Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"
Ростислав Шаправскийглавный редактор Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"