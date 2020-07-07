Британия выделила 100 тысяч фунтов на помощь пострадавшим от паводков украинцам

Фото: паводки на западе Украины (if.dsns.gov.ua)

Помощь предоставляется в ответ на призыв украинских властей к международному сообществу

Великобритания выделит 100 тыс. фунтов стерлингов на помощь пострадавшим в результате паводков на западе Украины. Помощь предоставляется в ответ на призыв украинских властей к международному сообществу.

Об этом сообщает в Facebook посольство Британии в Украине.

Кроме обеспечения неотложных потребностей, связанных с паводком, Великобритания также предоставит поддержку в борьбе с повышенным риском распространения коронавируса среди местных жителей.

"Наша помощь будет включать предоставление гигиенических наборов и предметов первой необходимости, обеспечение питьевой водой и удовлетворение санитарных нужд. Эта поддержка также рассчитана на среднесрочную перспективу с целью восстановления региона в соответствии с приоритетными потребностями", - заявили в посольстве.

Напомним, в июне интенсивные осадки привели к масштабным паводкам в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. Подтоплены десятки населенных пунктов, сельхозугодья, разрушены дороги и мосты. В Ивано-Франковской области погибли трое людей.

Кабинет министров выделил 700 млн гривен на ликвидацию последствий наводнений на западной Украине.

Ранее Верховная рада одобрила выделение 2 миллиардов гривен на преодоление последствий наводнений.

Также РБК-Украина писало, что по прогнозам синоптиков 7-8 июля в связи с ожидаемыми осадками, на реках Карпатского региона до 2 метров поднимется уровень воды, а также возможны затопления инфраструктуры.