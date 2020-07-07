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Британія виділила 100 тисяч фунтів на допомогу постраждалим від паводків українцям

Вівторок 07 липня 2020 оновлено 04:21
Британія виділила 100 тисяч фунтів на допомогу постраждалим від паводків українцям
Фото: паводки на заході України (if.dsns.gov.ua)
Автор: Надія Собенко

Допомога надається у відповідь на заклик української влади до міжнародного співтовариства

Велика Британія надасть 100 тис. фунтів стерлінгів на допомогу постраждалим внаслідок паводків на заході України. Допомога надається у відповідь на заклик української влади до міжнародного співтовариства.

Про це повідомляє у Facebook посольство Британії в Україні.

Окрім забезпечення невідкладних потреб, пов'язаних з паводком, Британія також надасть підтримку в боротьбі з підвищеним ризиком поширення коронавірусу серед місцевих жителів.

"Наша допомога буде включати надання гігієнічних наборів і предметів першої необхідності, забезпечення питною водою та задоволення санітарних потреб. Ця підтримка також розрахована на середньострокову перспективу з метою відновлення регіону відповідно до пріоритетних потреб", - заявили у посольстві.

Нагадаємо, у червні інтенсивні опади призвели до масштабних паводків в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Було підтоплено десятки населених пунктів, сільгоспугіддя, зруйновано дороги і мости. В Івано-Франківській області загинули троє людей.

Кабінет міністрів виділив 700 млн гривень на ліквідацію наслідків повеней на західній Україні.

Раніше Верховна рада схвалила виділення 2 мільярдів гривень на подолання наслідків повеней.

Також РБК-Україна писало, що за прогнозами синоптиків 7-8 липня у зв'язку з очікуваними опадами, на річках Карпатського регіону до 2 метрів підніметься рівень води, а також можливі затоплення інфраструктури.

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