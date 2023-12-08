Британія ввела санкції проти силовиків Ірану та Білорусі

Британія сьогодні, 8 грудня, ввела санкції проти силовиків Ірану та Білорусі за порушення прав людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Британії.

"Велика Британія, США і Канада очолюють скоординовані дії проти порушників прав людини і посібників авторитарних урядів по всьому світу", - йдеться в заяві.

Санкції проти Білорусі та Ірану

Зазначається, що обмеження запровадили проти низки осіб, пов'язаних з урядами, судовими органами та органами прокуратури Білорусі, Гаїті, Ірану і Сирії, за їхню участь у репресіях проти громадян винятково за реалізацію основних свобод у цих країнах. Йдеться про таких чиновників:

17 представниках білоруської судової системи, включно із суддями, прокурорами та слідчими, які займаються політично вмотивованими справами проти політичних активістів, незалежних журналістів і правозахисників;

5 особах з іранської судової системи, сил безпеки і системи громадського транспорту Тегерана за їхню участь у введенні та забезпеченні дотримання закону про обов'язкове носіння хіджабу;

8 осах за співучасть у звірствах проти сирійського народу, скоєних режимом сирійського диктатора Башара Асада;

2 людях на Гаїті за участь у терактах у Ла-Саліні 2018 року.

Проти кого ще ввели обмеження

Також Британія ввела санкції проти дев'яти фізичних і п'яти юридичних осіб за їхню причетність до торгівлі людьми в Камбоджі, Лаосі та М'янмі, змушуючи їх працювати на онлайн-шахрайські ферми, що дають змогу здійснювати великомасштабні шахрайства.

"Жертвам обіцяють добре оплачувану роботу, але вони піддаються тортурам або іншому жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню. За оцінками ООН, щонайменше 120 000 осіб тільки в М'янмі змушені працювати за такими схемами", - заявили в МЗС Британії.

Обмеження проти Білорусі

Нещодавно повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкт про секторальні санкції до Російської Федерації та Республіки Білорусь в оборонно-промисловій сфері. Обмеження діятимуть 50 років.

Також США 5 грудня ввели санкції проти Білорусі. Причиною цього стала її допомога Росії у війні та участь у депортації українських дітей.