Британия ввела санкции против силовиков Ирана и Беларуси

Великобритания сегодня, 8 декабря, ввела санкции против силовиков Ирана и Беларуси за нарушение прав человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Великобритании.

"Великобритания, США и Канада возглавляют скоординированные действия против нарушителей прав человека и пособников авторитарных правительств по всему миру", - говорится в заявлении.

Санкции против Беларуси и Ирана

Отмечается, что ограничения ввели против ряда лиц, связанных с правительствами, судебными органами и органами прокуратуры Беларуси, Гаити, Ирана и Сирии, за их участие в репрессиях против граждан исключительно за реализацию основных свобод в этих странах. Речь идет о таких чиновниках:

17 представителях белорусской судебной системы, включая судей, прокуроров и следователей, которые занимаются политически мотивированными делами против политических активистов, независимых журналистов и правозащитников;

5 лицах из иранской судебной системы, сил безопасности и системы общественного транспорта Тегерана за их участие во введении и обеспечении соблюдения закона об обязательном ношении хиджаба;

8 осах за соучастие в зверствах против сирийского народа, совершенных режимом сирийского диктатора Башара Асада;

2 человека на Гаити за участие в терактах в Ла-Салине в 2018 году.

Против кого еще ввели ограничения

Также Британия ввела санкции против девяти физических и пяти юридических лиц за их причастность к торговле людьми в Камбодже, Лаосе и Мьянме, заставляя их работать на онлайн-мошеннические фермы, позволяющие совершать крупномасштабные мошенничества.

"Жертвам обещают хорошо оплачиваемую работу, но они подвергаются пыткам или другому жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению. По оценкам ООН, по меньшей мере 120 000 человек только в Мьянме вынуждены работать по таким схемам", - заявили в МИД Британии.

Ограничения против Беларуси

Недавно сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о секторальных санкциях в Российскую Федерацию и Республику Беларусь в оборонно-промышленной сфере. Ограничения будут действовать 50 лет.

Также США 5 декабря ввели санкции против Беларуси. Причиной тому стала ее помощь России в войне и участие в депортации украинских детей.