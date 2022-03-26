Британия ввела санкции, которые нанесут ущерб российскому оборонно-промышленному комплексу

Великобритания ввела санкции в отношении 65 физических и юридических лиц, поддерживающих незаконное вторжение России в Украину.

В число тех, кто попал под санкции, входит российская оборонная компания "Кронштадт", которая является основным производителем российского беспилотника "Орион" и других беспилотных летательных аппаратов, которые используются в войне с Украиной.

"Надежная украинская ПВО почти полностью ограничила пилотируемые полеты за пределы их линии фронта, поэтому Россия была вынуждена вместо этого использовать больше беспилотников", - говорится в сообщении.