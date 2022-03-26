Британия ввела санкции, которые нанесут ущерб российскому оборонно-промышленному комплексу

Великобритания ввела новые санкции против РФ, которые нанесут ущерб российскому оборонно-промышленному комплексу и ограничат его способность компенсировать потери беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Великобритании в Twitter.
Великобритания ввела санкции в отношении 65 физических и юридических лиц, поддерживающих незаконное вторжение России в Украину.
В число тех, кто попал под санкции, входит российская оборонная компания "Кронштадт", которая является основным производителем российского беспилотника "Орион" и других беспилотных летательных аппаратов, которые используются в войне с Украиной.
"Надежная украинская ПВО почти полностью ограничила пилотируемые полеты за пределы их линии фронта, поэтому Россия была вынуждена вместо этого использовать больше беспилотников", - говорится в сообщении.
Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина поддерживает план Польши, Чехии и Словении, которые предложили прекратить выдавать визы всем гражданам России, а также полностью отключить системы SWIFT и ввести полную блокаду транспортного сообщения.
Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что страна поддержит предложение Польши ввести миротворческую миссию в Украину.
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