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Чехия поддержит предложение Польши о вводе миротворческой миссии на территорию Украины, - Ян Липавский

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Прага, Пятница 25 марта 2022 20:55
Чехия поддержит предложение Польши о вводе миротворческой миссии на территорию Украины, - Ян Липавский Фото: Ян Липавский (pravda.ua)
Автор: RBC.UA

Министр иностранных дел Чехии заявил, что поддержит предложение Польши ввести миротворческую миссию на территорию Украины. Так же он призвал ужесточить санкции против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СТК.

В интервью чешскому медиаресурсу Министр иностранных дел Чехии заявил, что его страна поддержит предложение Польши о вводе миротворческой миссии на территорию Украины, но только после наступления мира.

"Миротворческие силы не посылают для принуждения к миру и для ведения боевых действий", - сказал он.

Также Липовский отметил, что пока мир не наступит, главной остается поддержка Украине и принятие максимальных ограничительных мер против РФ.

Напомним, что ранее Польша призвала полностью ограничить торговлю с РФ.

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