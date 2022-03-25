Чехия поддержит предложение Польши о вводе миротворческой миссии на территорию Украины, - Ян Липавский

Министр иностранных дел Чехии заявил, что поддержит предложение Польши ввести миротворческую миссию на территорию Украины. Так же он призвал ужесточить санкции против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СТК .

В интервью чешскому медиаресурсу Министр иностранных дел Чехии заявил, что его страна поддержит предложение Польши о вводе миротворческой миссии на территорию Украины, но только после наступления мира.

"Миротворческие силы не посылают для принуждения к миру и для ведения боевых действий", - сказал он.

Также Липовский отметил, что пока мир не наступит, главной остается поддержка Украине и принятие максимальных ограничительных мер против РФ.