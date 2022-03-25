ru ua
Сб, 26 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина поддерживает план, предложенный Польшей, Чехией и Словенией, - Ермак

Новина українською →
Пятница 25 марта 2022 23:51
Украина поддерживает план, предложенный Польшей, Чехией и Словенией, - Ермак Фото: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Польша, Чехия и Словения предложили прекратить выдавать визы для всех граждан РФ, а также осуществить полное отключение системы SWIFT и полную блокаду транспортного сообщения. Украина поддерживает такое решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака во время участия в видеовстрече Atlantic Council.

По его словам, Польша вместе со Словенией и Чехией подготовили план действий по 10 пунктам, которые Евросоюз должен выполнить, если он действительно хочет прекратить войну.

"Вплоть до прекращения выдачи виз для всех граждан РФ, полного отключения системы SWIFT и полной блокады транспортного сообщения. Украинцы полностью поддерживают выполнение этого плана. Призываем ЕС ввести эти санкции", - отметил Ермак.

Напомним, Ермак призвал ввести нефтяное эмбарго из-за перевода Россией расчетов за газ в рубли.

Ранее Ермак призвал Евросоюз предоставить Украине системы ПВО. Он также подчеркнул, что украинским военным для перехода в полноценное наступление может понадобиться больше оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Андрей Ермак
NEWS
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
DAILY
Геннадий Труханов: Враг очень хочет захватить Одессу, но этого не будет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Геннадий Труханов: Враг очень хочет захватить Одессу, но этого не будет