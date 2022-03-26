Британія ввела санкції, які завдадуть шкоди російському оборонно-промисловому комплексу

Великобританія ввела санкції відносно 65 фізичних і юридичних осіб, що підтримують незаконне вторгнення Росії в Україну.

У число тих, хто потрапив під санкції, входить Російська оборонна компанія "Кронштадт", яка є основним виробником російського безпілотника "Оріон" та інших безпілотних літальних апаратів, які використовуються у війні з Україною.

"Надійна українська ППО майже повністю обмежила пілотовані польоти за межі їх лінії фронту, тому Росія була змушена замість цього використовувати більше безпілотників", - йдеться в повідомленні.