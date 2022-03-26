RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британія ввела санкції, які завдадуть шкоди російському оборонно-промисловому комплексу

Фото: прапор Великобританії (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Великобританія ввела нові санкції проти РФ, які завдадуть шкоди російському оборонно-промисловому комплексу і обмежать його здатність компенсувати втрати безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

Великобританія ввела санкції відносно 65 фізичних і юридичних осіб, що підтримують незаконне вторгнення Росії в Україну.

У число тих, хто потрапив під санкції, входить Російська оборонна компанія "Кронштадт", яка є основним виробником російського безпілотника "Оріон" та інших безпілотних літальних апаратів, які використовуються у війні з Україною.

"Надійна українська ППО майже повністю обмежила пілотовані польоти за межі їх лінії фронту, тому Росія була змушена замість цього використовувати більше безпілотників", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, глава офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна підтримує план Польщі, Чехії та Словенії, які запропонували припинити видавати візи всім громадянам Росії, а також повністю відключити системи SWIFT і ввести повну блокаду транспортного сполучення.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що країна підтримає пропозицію Польщі ввести миротворчу місію в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти РосіїВійна Росії проти України