ru ua
Сб, 26 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Британия ввела санкции, которые нанесут ущерб российскому оборонно-промышленному комплексу

Новина українською →
Британия, Суббота 26 марта 2022 02:56
Британия ввела санкции, которые нанесут ущерб российскому оборонно-промышленному комплексу Фото: флаг Великобритании (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Великобритания ввела новые санкции против РФ, которые нанесут ущерб российскому оборонно-промышленному комплексу и ограничат его способность компенсировать потери беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Великобритания ввела санкции в отношении 65 физических и юридических лиц, поддерживающих незаконное вторжение России в Украину.

В число тех, кто попал под санкции, входит российская оборонная компания "Кронштадт", которая является основным производителем российского беспилотника "Орион" и других беспилотных летательных аппаратов, которые используются в войне с Украиной.

"Надежная украинская ПВО почти полностью ограничила пилотируемые полеты за пределы их линии фронта, поэтому Россия была вынуждена вместо этого использовать больше беспилотников", - говорится в сообщении.

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина поддерживает план Польши, Чехии и Словении, которые предложили прекратить выдавать визы всем гражданам России, а также полностью отключить системы SWIFT и ввести полную блокаду транспортного сообщения.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что страна поддержит предложение Польши ввести миротворческую миссию в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России Война России против Украины
NEWS
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
DAILY
Геннадий Труханов: Враг очень хочет захватить Одессу, но этого не будет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Геннадий Труханов: Враг очень хочет захватить Одессу, но этого не будет