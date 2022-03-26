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Британія ввела санкції, які завдадуть шкоди російському оборонно-промисловому комплексу

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Британія, Субота 26 березня 2022 02:56
Британія ввела санкції, які завдадуть шкоди російському оборонно-промисловому комплексу Фото: прапор Великобританії (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Великобританія ввела нові санкції проти РФ, які завдадуть шкоди російському оборонно-промисловому комплексу і обмежать його здатність компенсувати втрати безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

Великобританія ввела санкції відносно 65 фізичних і юридичних осіб, що підтримують незаконне вторгнення Росії в Україну.

У число тих, хто потрапив під санкції, входить Російська оборонна компанія "Кронштадт", яка є основним виробником російського безпілотника "Оріон" та інших безпілотних літальних апаратів, які використовуються у війні з Україною.

"Надійна українська ППО майже повністю обмежила пілотовані польоти за межі їх лінії фронту, тому Росія була змушена замість цього використовувати більше безпілотників", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, глава офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна підтримує план Польщі, Чехії та Словенії, які запропонували припинити видавати візи всім громадянам Росії, а також повністю відключити системи SWIFT і ввести повну блокаду транспортного сполучення.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що країна підтримає пропозицію Польщі ввести миротворчу місію в Україну.

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