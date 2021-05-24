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Британия ввела персональные санкции против Беларуси

Автор: РБК-Украина

Великобритания в понедельник, 24 мая, ввела новые санкции против Беларуси. Такое решение было приняло после принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске и задержания основателя Nexta Романа Протасевича.

Об этом сообщает The Guardian.

О введении новых санкций против Беларуси заявил министр иностранных дел Доминик Рааб во время встречи с членами парламента Британии.

Отмечается, что санкции были введены против 99 физических и юридических лиц из Беларуси.

Напомним, 23 мая в минском аэропорту экстренно приземлился самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, из-за якобы угрозы минирования. Лайнер сопровождал истребитель. На борту самолета находился оппозиционный журналист, основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали белорусские спецслужбы.

Международное сообщество расценило инцидент как акт государственного терроризма. Во Франции пригрозили расширить санкции Евросоюза против Беларуси и закрыть воздушное пространство над страной.

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