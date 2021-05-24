Британия ввела персональные санкции против Беларуси

Великобритания в понедельник, 24 мая, ввела новые санкции против Беларуси. Такое решение было приняло после принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске и задержания основателя Nexta Романа Протасевича.

Об этом сообщает The Guardian .

О введении новых санкций против Беларуси заявил министр иностранных дел Доминик Рааб во время встречи с членами парламента Британии.

Отмечается, что санкции были введены против 99 физических и юридических лиц из Беларуси.